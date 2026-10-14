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    Besonders beachtet!

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    mutares Aktie legt zu - 14.10.2026

    Die mutares Aktie notiert am 14.10.2026 mit +2,47 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - mutares Aktie legt zu - 14.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

    mutares Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von mutares. Mit einer Performance von +2,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die mutares Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,02 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 24,900. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die mutares Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,32 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -1,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von mutares -14,25 % verloren.

    mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,78 %
    1 Monat -4,43 %
    3 Monate -8,32 %
    1 Jahr -13,96 %
    Stand: 14.10.2026, 09:45 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nord Gas Solutions: Für 2026 werden über 575 Mio. Euro Umsatz und rund 50 Mio. Euro bereinigtes EBITDA erwartet; diskutiert werden Exit-Bewertung und Börsengang. Die Aussagekraft von Ergebnis- und Liquiditätskennzahlen wird hinterfragt. Weitere Themen sind die Anleihe-Refinanzierung, Quartalszahlen am 12. November und der Abwärtstrend mit möglichen Unterstützungen bei 23,50 sowie 18,30–21,10 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber mutares eingestellt.

    Zur mutares Diskussion

    Informationen zur mutares Aktie

    Es gibt 26 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 628,92 Mio. € wert.

    Mutares: Nord Gas Solutions peilt 2026 über 575 Mio. Euro Umsatz an


    Rekordaufträge und kräftiges Wachstum: Die Mutares-Tochter Nord Gas Solutions steuert auf ein starkes Jahr zu – während ein möglicher Börsengang geprüft wird.

    mutares: Nord Gas Booms—€575m+ 2026 Sales, €880m Backlog; Exit Review


    NGS is gaining momentum: surging revenue, a record order backlog and strong energy-sector demand underpin its growth outlook as Mutares weighs strategic exit options.

    Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; strategische Exit-Optionen in Prüfung


    EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %.

    Die Aktie von mutares erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,32 %, über 10 Jahre bei 7,21 %.

    Lohnt sich ein Investment in die mutares Aktie?


    Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    mutares

    +2,67 %
    -1,78 %
    -4,43 %
    -8,32 %
    -13,96 %
    -6,80 %
    +7,37 %
    +102,86 %
    +191.823,08 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
    mutares direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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    Markt Bote
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