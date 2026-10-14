🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABO Energy AktievorwärtsNachrichten zu ABO Energy

    Besonders beachtet!

    609 Aufrufe 609 0 Kommentare 0 Kommentare

    ABO Energy Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ABO Energy Aktie bisher um +36,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABO Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - ABO Energy Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 14.10.2026
    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa

    ABO Energy (ehem. ABO Wind) entwickelt, baut und betreibt Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Kerngeschäft: Projektentwicklung, EPC, Betriebsführung. Starke Position im europäischen EE-Projektmarkt, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Encavis, PNE, Energiekontor, Ørsted. USP: Technologie-Mix, frühe Projektphase-Kompetenz, breite Länderdiversifikation.

    ABO Energy Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 14.10.2026

    Die ABO Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +36,32 % auf 5,1800 zulegen. Das sind +1,3800  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die ABO Energy Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -12,14 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 5,1800. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

    Wer bereits seit drei Monaten in ABO Energy investiert ist, kann sich über eine Rendite von +39,80 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auf Wochensicht steht bei der ABO Energy Aktie damit ein Gewinn von +186,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,54 %. Im Jahr 2026 gab es für ABO Energy bisher ein Minus von -59,00 %.

    ABO Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +186,21 %
    1 Monat +50,54 %
    3 Monate +39,80 %
    1 Jahr -86,27 %
    Stand: 14.10.2026, 09:46 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursanstiege bei hohen Handelsumsätzen und den anschließenden Rücksetzer der ABO-Energy-Aktie. Als mögliche Ursachen werden Spekulation und die PNE-Gewinnwarnung diskutiert. Weitere Themen sind der erwartete Jahresverlust, Finanzierung und Restrukturierung. Windstrom-PPAs über 10 Cent/kWh werden erörtert; zugleich wird darauf hingewiesen, dass ABO Energy keine eigenen Windparks betreibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

    Zur ABO Energy Diskussion

    Informationen zur ABO Energy Aktie

    Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,87 Mio. € wert.

    Almonty Industries, The Naga Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,37 %. Voltalia Share notiert im Minus, mit -0,11 %.

    Die Aktie von ABO Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -56,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei -42,26 %.

    ABO Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ABO Energy

    +37,89 %
    +186,21 %
    +50,54 %
    +39,80 %
    -86,27 %
    -89,53 %
    -91,58 %
    -44,55 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002
    ABO Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ABO Energy Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 14.10.2026 Am heutigen Handelstag konnte die ABO Energy Aktie bisher um +36,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABO Energy Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     