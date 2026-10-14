Xiaomi Aktie legt am 14.10.2026 stark zu

Der Höhenflug der Xiaomi Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +5,38 % zu Buche, die Aktie notiert bei 2,9965€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Xiaomi Aktie. Nach einem Plus von +1,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,9965€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Xiaomi Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,60 %.

Auf Wochensicht steht bei der Xiaomi Aktie damit ein Gewinn von +10,51 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -31,79 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,51 % 1 Monat +0,79 % 3 Monate +3,60 % 1 Jahr -45,35 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.10.2026, 09:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein gemeldetes Kursplus von 8,7 % und einen möglichen Nachkauf bei 1,90 Euro. Diskutiert werden Konkurrenz und mögliche Verluste im Autogeschäft sowie gemeldete 70.000 SkyNomad-Bestellungen und 10.000 Auslieferungen im September. Weitere Themen sind Aktienrückkäufe, Fortschritte beim KI-Modell MiMo und geplante Forschungsinvestitionen von mehr als 24 Milliarden Euro von 2026 bis 2030, unter anderem in KI und Robotik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,85 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,79 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,96 %.

Die Aktie von Xiaomi erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,22 %.

Xiaomi Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.