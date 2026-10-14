Zalando Aktie unter Verkaufsdruck - 14.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -2,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Zalando Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,49 % wieder ab und notiert heute bei 24,000€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Zalando Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +11,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,69 % verloren.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,03 % 1 Monat +10,03 % 3 Monate -8,53 % 1 Jahr -6,93 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 14.10.2026, 09:47 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,38 Mrd. € wert.

Die Aktie von Zalando erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,79 %, über 10 Jahre bei -4,22 %.

Lohnt sich ein Investment in die Zalando Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Zalando Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Zalando Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.