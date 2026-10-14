ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 1650 Euro
- Jefferies hält ASML bei „Hold“ und 1650 Euro Kursziel
- ASMLs Quartal entsprach weitgehend den Erwartungen
- Bewertungen dürften ASMLs Kurspotenzial begrenzen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Euro belassen. Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters mit angehobenem Ausblick. Die geplante Steigerung der Kapazität sei positiv, dies habe man aber bereits erwartet. Er geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 1.551 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.068,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +7,07 %/+62,23 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1650 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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dann warte auf 2000€ und dem darauf folgenden Split 1:10
200€ dann für dich sehr preiswert
Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:
Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben,
dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen
Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen
kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit
einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten
Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.
Bin gespannt, ob das Timing passt...