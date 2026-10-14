René Benko
Fußfessel statt Gefängnis
Für Sie zusammengefasst
- René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest
- Der Hausarrest für Benko wird mit Fußfessel vollzogen
- Das Landesgericht Innsbruck genehmigte seinen Antrag
Foto: Siarhei - 356130783
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der wegen Betrugs verurteilte Immobilieninvestor René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fußfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa-Gründers wurde vom Landesgericht Innsbruck gewährt, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./al/DP/mis
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