Inflationsschock in Europa: Spanien erreicht 5 Prozent – jetzt droht Zinsangst!

Die Inflation in Spanien zieht weiter an und erreicht im September die Marke von 5,0 Prozent. Das bestätigen die endgültigen Zahlen des nationalen Statistikamtes INE vom Mittwoch. Im August hatte die Teuerungsrate noch bei 4,6 Prozent gelegen. Die Daten entsprechen sowohl der Schnellschätzung als auch den Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen. Nach nationaler Berechnung beschleunigte sich der Preisauftrieb sogar von 4,3 auf 4,9 Prozent. Damit setzt sich der kräftige Anstieg der vergangenen Monate fort. Noch im Juli hatte die Inflation bei 3,6 Prozent gelegen.

Energiepreise treiben Inflation an

Ein wesentlicher Grund für den Preisschub sind die gestiegenen Kraftstoffpreise. Der Ölpreisanstieg infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten schlägt zunehmend auf die Verbraucher durch. Dabei tanken Autofahrer in Spanien weiterhin deutlich günstiger als in Deutschland: Ein Liter Superbenzin kostet derzeit durchschnittlich rund 1,79 Euro, in Deutschland dagegen 2,17 Euro. Beim Diesel beträgt der Preisunterschied rund 31 Cent je Liter. Hinzu kommen Pauschalreisen, deren Preise weniger stark zurückgingen als im Vorjahresmonat. Besonders problematisch: Auch die Kerninflation, bei der Energie und unverarbeitete Lebensmittel herausgerechnet werden, erhöhte sich von 2,9 auf 3,1 Prozent. Das deutet darauf hin, dass sich der Preisdruck nicht allein auf Energie beschränkt.

Die spanische Regierung versucht bereits, die Folgen der gestiegenen Ölpreise abzufedern. Seit Oktober ist die Kraftstoffsteuer um 20 Cent je Liter Benzin und Diesel gesenkt. Im November soll die Entlastung grundsätzlich auf 13 Cent zurückgehen, bei anhaltend starkem Preisanstieg könnte sie jedoch verlängert werden.

Steigende Zinsen als Risiko für die Börsen

Für die Europäische Zentralbank sind die Daten ein weiteres Warnsignal. Erst im September hatte die Notenbank ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Ihr Inflationsziel liegt bei zwei Prozent. Sollte der Preisauftrieb im Euroraum anhalten, könnten weitere Zinserhöhungen notwendig werden. Das würde insbesondere zinssensible Branchen wie Immobilien und Technologie belasten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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