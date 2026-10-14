Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 14.10. - TecDAX stark +0,57 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.323,34 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,42 %, Vonovia +2,08 %, BASF +1,95 %
Flop-Werte: Zalando -2,33 %, Hannover Rueck -1,19 %, Mercedes-Benz Group -1,04 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.109,84 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Lanxess +5,21 %, LEG Immobilien +2,68 %, TAG Immobilien +2,53 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,96 %, Deutsche Lufthansa -1,46 %, Nordex -1,12 %
Der TecDAX steht bei 4.012,39 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.
Top-Werte: PVA TePla +3,57 %, Infineon Technologies +2,42 %, Elmos Semiconductor +2,04 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,96 %, Nordex -1,12 %, Eckert & Ziegler -1,00 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (08:00:27) bei 6.177,94 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +2,42 %, Infineon Technologies +2,42 %, Hermes International +2,35 %
Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -1,25 %, Mercedes-Benz Group -1,04 %, Münchener Rück -0,91 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.629,27 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Wienerberger +1,80 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,19 %, voestalpine +1,09 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,56 %, BAWAG Group -1,23 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.001,26 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Lonza Group +2,19 %, Alcon +1,96 %, CIE Financiere Richemont +1,56 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,46 %, Zurich Insurance Group -0,30 %
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