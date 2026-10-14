Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Aktie legt zu

Die Freenet-Aktie gewann am Vormittag 1,2 Prozent auf 22,360 Euro und war damit einer der stärkeren Titel im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jedoch immer noch fast ein Viertel verloren.

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang der Online-Fernsehplattform ist damit vom Tisch. Für die restlichen rund 25 Prozent der Anteile der Betreiberin Exaring AG bezahlt Freenet 76 Millionen Euro. Wenn die Geschäfte von waipu.tv künftig sehr gut laufen, könnten noch einmal bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen, teilte der Mobilfunkanbieter am Dienstagabend in Büdelsdorf mit. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Mittwoch positiv aufgenommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Insgesamt wird die waipu.tv-Mutter Exaring AG gemessen an dem Kaufvertrag mit rund 300 Millionen Euro bewertet. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.

Noch im April hatte Freenet den Börsengang der Streaming-Plattform als eine von mehreren strategischen Optionen genannt. Im August war allerdings schon durchgesickert, dass es doch auf eine Komplettübernahme hinauslaufen würde.

Den vereinbarten Kaufpreis will Freenet vollständig aus liquiden Mitteln stemmen. Auch an den künftigen Dividenden für seine Aktionäre will das Unternehmen keine Abstriche machen. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. Bei IPTV handelt es sich um das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehprogramme über das Internet./stw/he/lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 30.110 auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 09:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -1,87 %/+38,27 % bedeutet.





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