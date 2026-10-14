JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7950 Pence belassen. Die Eisenerzproduktion sei etwas geringer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Bergbaukonzern bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 82,42EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 79,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 79,5
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