Grammer: Q3-Ergebnis weicht ab – Jahresprognose 2026 aktualisiert
Mehr Umsatz, weniger Gewinn: GRAMMER spürt im dritten Quartal 2026 den Druck durch Konflikte, Zölle und hohe Anlaufkosten – und senkt die Jahresprognose für das operative EBIT.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr auf 473,4 Mio. EUR (Q3 2025: 433,2 Mio. EUR).
- Das operative EBIT sank auf 11,4 Mio. EUR nach 14,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal und lag unter den Erwartungen.
- Belastend wirkten der Iran-Konflikt, Sonderzölle in den USA und Mexiko sowie unerwartet hohe Anlaufkosten für neue Projekte in AMERICAS.
- Das operative EBIT im Q3 wurde um negative Währungseffekte von rund 0,6 Mio. EUR und Sondereffekte von 3,1 Mio. EUR bereinigt; die Sondereffekte umfassten 7,5 Mio. EUR Restrukturierungsaufwand, teilweise ausgeglichen durch 4,4 Mio. EUR aus Rückstellungsauflösungen.
- In den ersten neun Monaten 2026 erreichte der Umsatz 1.434,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1.386,9 Mio. EUR) und das operative EBIT 53,2 Mio. EUR (Vorjahr: 49,9 Mio. EUR).
- GRAMMER senkt die Prognose für das operative EBIT 2026 von rund 80 auf rund 70 Mio. EUR; die Umsatzprognose bleibt bei rund 1,9 Mrd. EUR. Die Quartalsmitteilung erscheint am 30. Oktober 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Grammer ist am 30.10.2026.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,96 % im
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10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,400EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
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