Heute kommen die neuen Daten zur Inflation in den USA - und die Wall Street ist nicht für eine Stagflation mit dauerhaft hohen Energiepreisen positioniert! Erleben wir eine ähnliche Stagflation wie in den 1970er-Jahren - auch damals passierte das bekanntlich nach einem Krieg im Nahen Osten! Der Öl-Markt jedenfalls geht inzwischen von dauerhaft höheren Preisen Ölpreisen aus, denn neben dem Iran-Konflikt ist mit dem Krieg zwischen den Huthis und Saudi-Arabien der nächste Energie-Schock absehbar (die Saudis sind größter Öl-Exporteuer der Welt). Aber die Wall Street ist voll in KI investiert - und nicht in KI. Ein Blick in die 1970er-Jahre zeigt, dass das wohl ein Fehler ist!

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Das Video "Inflation: Wall Street für Stagflation falsch positioniert - was man tun sollte!" sehen Sie hier..