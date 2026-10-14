PVA TePla - Aktie schießt in die Höhe +5,20 % - 14.10.2026

Positive Vorzeichen bei PVA TePla: Der Kurs klettert um +5,20 % auf 32,14€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,14€, mit einem Plus von +5,20 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die PVA TePla Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,32 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -12,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,66 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PVA TePla +34,22 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,88 %. PVA TePla entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,97 % 1 Monat +1,66 % 3 Monate -18,32 % 1 Jahr +10,92 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 14.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 697,74 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +1,46 %.

Die Aktie von PVA TePla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,32 %, über 10 Jahre bei 28,67 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PVA TePla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PVA TePla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.