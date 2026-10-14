Lufthansa schwach - Hohe Treibstoffpreise sind Risikofaktor

Klar ist das für uns Investoren frustrierend, wenn es immer weiter runter geht. Aber wie ich schon früher schrieb, entscheidend sind die Konflikte im mittleren Osten und natürlich auch in der Ukraine. Irgendwann ist jeder Krieg beendet worden, und dann wird es gerade für die LH deutlich nach oben gehen!

Im vergangenen Jahr hat die LH noch von ihrem perfekten Fuelhedging profitiert, wo man die Preise für das zu kaufende Kerosin noch günstig festgelegt hat, und das geht meist für ein Jahr. Das ist natürlich jetzt ausgelaufen, und jetzt muss man meist zu aktuellen Preisen nachkaufen, und da der Rohölpreis fast wieder am höchstpunkt ist wird es natürlich sehr teuer, was wir ja auch an der Tanke täglich feststellen können.

Die großen Umwege nach Ostasien gibts ja auch weiterhin noch, und auch Flüge in die Ukraine und nach Russland finden nach wie vor nicht statt, was einen großen Umsatzausfall bedeutet.

In dieser Situation kann man von Glück reden, kein Airlinemanager zu sein.

Und was den Aktienkurs betrifft, wie fast in jedem Jahr gibt’s das Sommerloch, und zum Winter bis ins Frühjahr steigt der Kurs dann wieder.

Aus diesem Grund habe auch ich noch mal nachgelegt und halte auch die schon vorhandenen Aktien der LH und anderen Reiseunternehmen.