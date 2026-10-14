AKTIE IM FOKUS
Lufthansa schwach - Hohe Treibstoffpreise sind Risikofaktor
- Lufthansa-Aktie verliert wegen Ölpreisen 1,5 Prozent
- Brent-Öl zeitweise über 106 Dollar je Fass
- JPMorgan kürzt Airline-Prognosen um rund 25 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die hohen Ölpreise belasten die Aktien der Lufthansa . Am Mittwoch verloren die Papiere der Airline auf dem letzten Platz im MDax 1,5 Prozent auf 7,09 Euro. Damit droht der Rutsch unter die Zwischentiefs vom März und April dieses Jahres und damit der tiefste Kurs seit fast einem Jahr.
Öl der Sorte Brent kostete am Mittwoch zeitweise mehr als 106 Dollar je Fass. Die Kriege im Nahen Osten verhindern eine Entspannung am Ölmarkt.
Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bedeuteten für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb JPMorgan-Analyst Harry Gowers.
Er senkte deshalb seine Prognosen für den operativen Gewinn im kommenden Jahr für Airlines im Schnitt um rund 25 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen./ajx/stk/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 7,09 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,24 %/+26,98 % bedeutet.
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Klar ist das für uns Investoren frustrierend, wenn es immer weiter runter geht. Aber wie ich schon früher schrieb, entscheidend sind die Konflikte im mittleren Osten und natürlich auch in der Ukraine. Irgendwann ist jeder Krieg beendet worden, und dann wird es gerade für die LH deutlich nach oben gehen!