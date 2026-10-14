Sanofi und EU einigen sich in Kartellverfahren zu Impfstoff

Die Brüsseler Behörde hatte Bedenken, dass Sanofi seit 2024 den eigenen Grippeimpfstoff "Efluelda" in Deutschland und Frankreich mit falschen oder irreführenden Behauptungen als der Konkurrenz "Fluad" überlegen dargestellt und dabei seine Marktmacht ausgenutzt haben könnte. Damit könnte das Unternehmen gegen europäisches Kartellrecht verstoßen haben. Die Kommission hatte wegen des Verdachts im September 2025 Räumlichkeiten des Konzerns in Deutschland und Frankreich durchsucht. Sanofi hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi verpflichtet sich, einen konkurrierenden Grippeimpfstoff in der eigenen Werbung nicht schlecht darzustellen. Die Europäische Kommission hatte zuvor Wettbewerbsbedenken geäußert. Sanofi muss unter anderem Werbematerialien überarbeiten und online eine Erklärung veröffentlichen, in der die wissenschaftlichen Belege für den eigenen Impfstoff und den der Konkurrenz anerkannt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Wenn marktbeherrschende Pharmaunternehmen falsche oder irreführende Informationen über Impfstoffe verbreiten, die mit ihren eigenen konkurrieren, verzerren sie den Wettbewerb und untergraben die Wahlfreiheit von Ärzten und Patienten", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera mit. Die Entscheidung stelle sicher, dass Patienten und Beschäftigte in Gesundheitsberufen "ihren Impfstoff auf der Grundlage einer unparteiischen Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse auswählen können".

Ein Verstoß könnte teuer werden



Falls das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris die rechtsverbindlichen Zusagen nicht einhalten würde, könnte die EU-Kommission eine Geldbuße von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen oder ein tägliches Zwangsgeld in Höhe von fünf Prozent des Tagesumsatzes für jeden Tag der Nichteinhaltung./wea/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 70,73 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +13,07 %/+48,41 % bedeutet.





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