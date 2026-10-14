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    Deutsche Anleihen legen etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legten am Mittwoch leicht zu
    • Der Bund-Future stieg früh um 0,13 Prozent auf 121,21
    • US-Inflation dürfte im September auf 3,6 Prozent steigen
    Deutsche Anleihen legen etwas zu
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 121,21 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,44 Prozent.

    "Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen", heißt es im Marktkommentar der Dekabank. Zudem stabilisierte sich der Ölmarkt nach dem jüngsten Anstieg ebenfalls, was die Inflationssorgen der Anleger ein klein wenig dämpfen könnte.

    Nach Einschätzung der Dekabank-Experten sind die Zinserhöhungserwartungen in den USA zuletzt gesunken, was die Renditen allgemein bremste. Sie verwiesen auf Aussagen des regionalen Notenbankpräsidenten von New York, John Williams. Dieser hält eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr für angemessen, sieht für 2027 aber keinen weiteren Bedarf.

    Im weiteren Handelsverlauf rücken Daten zur Inflation in den USA in den Fokus. Wegen der hohen Energiepreise wird am Markt mit einem Anstieg der Teuerungsrate im September auf 3,6 Prozent von zuvor 3,4 Prozent gerechnet. Bei der Kernrate wird ein etwas geringerer Anstieg erwartet./jkr/mis





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