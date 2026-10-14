Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 121,21 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,44 Prozent.

"Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen", heißt es im Marktkommentar der Dekabank. Zudem stabilisierte sich der Ölmarkt nach dem jüngsten Anstieg ebenfalls, was die Inflationssorgen der Anleger ein klein wenig dämpfen könnte.