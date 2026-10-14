RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 1 Prozent, reduzierte jene für 2027 aber um 1 Prozent./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 82,78EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.





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