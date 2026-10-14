Rheinmetall-Aktie: Mehr als halbiert – Abwärtstrend bleibt intakt

Am 13. Oktober 2026 schloss Rheinmetall bei 953,50 Euro. Damit liegt die Aktie 52,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber noch 271,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Der langfristige Wertzuwachs bleibt somit erheblich, während inzwischen mehr als die Hälfte des Höchstkurses verloren gegangen ist. Die jüngste Erholung vom Oktobertief hat den Abwärtstrend bislang nicht entscheidend verändert.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt über drei Jahre einen starken Anstieg mit anschließender ausgeprägter Korrektur. Vom Dreijahrestief bei 256,50 Euro am 19. Oktober 2023 ging es bis zum höchsten Schlusskurs von 1.995 Euro am 29. September 2025. Besonders 2025 beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung. Danach geriet der Kurs unter Druck. Die Erholung bis auf 1.930 Euro im Januar 2026 blieb unter dem Vorjahreshoch; seither prägen tiefere Hochs und Tiefs das Chartbild.

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200-Tage-Linie signalisiert anhaltende Schwäche

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1.321,89 Euro. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 27,9 Prozent. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die schwache technische Verfassung. Für eine nachhaltige Trendaufhellung müsste Rheinmetall zunächst die näheren Widerstände überwinden und sich anschließend dem langfristigen Durchschnitt annähern.

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Unterstützungen und Widerstände im Blick

Die nächste Unterstützung liegt am Schlusskurstief vom 7. Oktober bei 926,50 Euro. Darunter rückt das frühere Tief bei 891 Euro vom Februar 2025 als mögliche Auffangmarke in den Fokus. Aufwärts bildet das Oktoberhoch bei 983,30 Euro die erste Hürde. Danach folgt die mehrfach gehandelte Zone zwischen rund 995 und 1.027 Euro. Erst ein Ausbruch darüber würde die jüngste Stabilisierung technisch festigen.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,82 %, über 10 Jahre bei 31,59 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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