Öl-Gigant Aramco greift an: Dieses Mega-Projekt könnte alles verändern

Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco kommt bei einem seiner wichtigsten Auslandsprojekte voran. Das chinesisch-saudi-arabische Gemeinschaftsunternehmen Huajin Aramco Petrochemical (HAPCO) hat erstmals arabisches Rohöl für seinen neuen Raffinerie- und Petrochemiekomplex in der nordostchinesischen Provinz Liaoning erhalten. Das teilten die Projektpartner mit. Damit erreicht das rund zehn Milliarden US-Dollar schwere Großprojekt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Inbetriebnahme. Die Anlage in Panjin befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase für den Produktionsstart.

300.000 Barrel Öl täglich

Der Komplex soll künftig bis zu 300.000 Barrel Rohöl pro Tag verarbeiten. Hinzu kommen petrochemische Anlagen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1,65 Millionen Tonnen Ethylen und zwei Millionen Tonnen Paraxylol. Beide Stoffe sind wichtige Ausgangsprodukte für die Kunststoff- und Chemieindustrie. Saudi Aramco hält 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Mehrheitseigner ist der chinesische Staatskonzern North Huajin mit 51 Prozent. Weitere 19 Prozent entfallen auf die Panjin Xincheng Industrial Group. Für Aramco ist das Projekt strategisch besonders wertvoll: Der Ölriese soll die Anlage künftig mit bis zu 210.000 Barrel Rohöl täglich beliefern. Damit sichert sich Saudi-Arabien langfristig einen bedeutenden Absatzkanal in China, einem der wichtigsten Ölimportmärkte weltweit.

Verzögerungen durch Nahostkonflikt

Ursprünglich sollte die Raffinerie bereits im Mai oder Juni den Betrieb aufnehmen. Wegen der Störungen der Rohölversorgung aus dem Nahen Osten verzögerte sich der Zeitplan jedoch. Die erste Lieferung deutet nun darauf hin, dass die Vorbereitungen für den Produktionsstart vorankommen. Ein verbindlicher Starttermin steht allerdings noch aus. Für Saudi Aramco ist das Vorhaben Teil einer langfristigen Strategie: Der Konzern will nicht nur Rohöl exportieren, sondern sich zunehmend an dessen Weiterverarbeitung beteiligen. Dadurch erschließt sich Aramco zusätzliche Einnahmequellen in der Chemieindustrie und festigt gleichzeitig seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Für Anleger dürfte entscheidend sein, wann die Produktion tatsächlich beginnt und wie schnell der neue Komplex seine geplante Kapazität erreicht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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