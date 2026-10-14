UBS stuft Zalando auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 23,84EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,50

Kursziel alt: 35,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar