UBS stuft BP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der operative Cashflow des Ölkonzerns habe sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Verschuldung schneller als prognostiziert abgebaut worden./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 7,207EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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