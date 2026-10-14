Kion Group passt 2026-Prognose an: Mittelfristziel erst nach 2027
Schwächere Aufträge bremsen KION: Der Konzern senkt seine Jahresprognose 2026 und verschiebt das Margenziel. Die vorläufigen Q3-Zahlen zeigen Licht und Schatten.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Für Q3 2026 erwartet KION vorläufig einen Konzernumsatz von rund 2,835 Mrd. € – im Rahmen der Erwartungen – sowie ein bereinigtes EBIT von rund 203 Mio. € und einen Free Cashflow von rund 100 Mio. €, jeweils leicht unter den Markterwartungen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Der Konzernumsatz soll nun 11,45–11,75 Mrd. € und das bereinigte EBIT 815–875 Mio. € erreichen.
- Auch die Konzernziele für den Free Cashflow (400–500 Mio. €) und den ROCE (7,8–8,4 %) wurden reduziert.
- Hauptgrund für die Anpassungen ist der schwächer als erwartete Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) im dritten Quartal.
- Für ITS erwartet KION 2026 nun 8,1–8,3 Mrd. € Umsatz und 690–740 Mio. € bereinigtes EBIT; für Intelligent Automation Solutions (IAS) liegen die Prognosen bei 3,35–3,45 Mrd. € Umsatz und 230–250 Mio. € bereinigtem EBIT.
- Das Mittelfristziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge im Konzern und in beiden Segmenten wird voraussichtlich erst nach 2027 erreicht. Die vollständigen Q3-Zahlen sollen am 29. Oktober 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Kion Group ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Kion Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,11 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,44EUR das entspricht einem Plus von +4,28 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.245,19PKT (+0,47 %).
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