DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Aromenherstellers zum dritten Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte deshalb ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 4.092EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4100

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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