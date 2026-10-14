FINEXITY greift zu: Übernahme von OneCrowd-Emissionen geplant
Neue Perspektive für OneCrowd-Anleger: Finexity könnte die Verwaltung von rund 70 Emissionen übernehmen. Eine Absichtserklärung ist unterzeichnet, der Abschluss bleibt offen.
Foto: adobe.stock.com
- FINEXITY Group und der Insolvenzverwalter von OneCrowd haben einen Letter of Intent zur möglichen Übernahme unterzeichnet; der Aufsichtsrat von Finexity hat zugestimmt.
- Übernommen werden soll die Verwaltung von rund 70 bereits platzierten Emissionen auf der Plattform onecrowd.de, zu der Seedmatch, Econeers und Mezzany gehören.
- Die Emissionen umfassen ein gezeichnetes Volumen von etwa 33,6 Mio. Euro und laufende jährliche Betreuungsvergütungen von knapp 300.000 Euro netto.
- Rund 101.000 registrierte Nutzer, darunter etwa 30.000 Anleger, sollen die Möglichkeit erhalten, sich bei Finexity zu registrieren und ihre Investments weiterzuverfolgen.
- Finexity plant keine Übernahme von Verbindlichkeiten. Vorgesehen sind ein Plattformzuschuss von 25.000 Euro für die Fortführung bis Ende Oktober 2026 sowie erfolgsabhängige Earn-out-Zahlungen.
- Der LoI ist überwiegend unverbindlich und läuft spätestens am 31. Januar 2027 aus. Die Transaktion hängt unter anderem von endgültigen Verträgen und der Zustimmung betroffener Emittenten und Nutzer ab.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte