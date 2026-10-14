Vonovia Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Vonovia Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,86 % im Plus. Schon gestern ging es für die Vonovia Aktie um +1,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 16,935€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten Verluste von -20,33 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Vonovia -32,22 % verloren.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,21 % 1 Monat -7,33 % 3 Monate -20,33 % 1 Jahr -38,81 %

? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.10.2026, 10:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Zinslast und Refinanzierung. Frühzeitige Finanzierungen und über Jahre verteilte Fälligkeiten werden als Entlastung gesehen. Diskutiert werden Anleiherückkäufe statt Dividenden sowie Verwässerungsrisiken durch Wandelanleihen. Ein Ende der Berliner Enteignungspläne gilt als möglicher Kurstreiber. Daneben stehen optimistische langfristige Kurs- und Dividendenerwartungen sowie Kritik an der Immobilienverwaltung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,18 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rund jeder Dritte mit einer Mietwohnung in einer deutschen Großstadt hält die eigene Miete für zu hoch. 64 Prozent halten die Miete für die eigene Wohnung dagegen für angemessen, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vonovia?

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,53 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,84 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +5,14 %. LEG Immobilien legt um +2,57 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,29 %.

Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,57 %, über 10 Jahre bei -4,59 %.

Vonovia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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