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Vonovia Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.10.2026
Kursbewegung von +1,86 % bei Vonovia am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.
Vonovia Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 14.10.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Vonovia Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,86 % im Plus. Schon gestern ging es für die Vonovia Aktie um +1,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 16,935€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten Verluste von -20,33 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Vonovia -32,22 % verloren.
Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,21 %
|1 Monat
|-7,33 %
|3 Monate
|-20,33 %
|1 Jahr
|-38,81 %
? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Zinslast und Refinanzierung. Frühzeitige Finanzierungen und über Jahre verteilte Fälligkeiten werden als Entlastung gesehen. Diskutiert werden Anleiherückkäufe statt Dividenden sowie Verwässerungsrisiken durch Wandelanleihen. Ein Ende der Berliner Enteignungspläne gilt als möglicher Kurstreiber. Daneben stehen optimistische langfristige Kurs- und Dividendenerwartungen sowie Kritik an der Immobilienverwaltung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Zur Vonovia Diskussion
Informationen zur Vonovia Aktie
Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,18 Mrd. € wert.
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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vonovia?
TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,53 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,84 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +5,14 %. LEG Immobilien legt um +2,57 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,29 %.
Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,57 %, über 10 Jahre bei -4,59 %.
Vonovia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.