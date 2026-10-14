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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.10.2026

    Kursbewegung von +1,86 % bei Vonovia am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Vonovia Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,86 % im Plus. Schon gestern ging es für die Vonovia Aktie um +1,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 16,935. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten Verluste von -20,33 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Vonovia -32,22 % verloren.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat -7,33 %
    3 Monate -20,33 %
    1 Jahr -38,81 %
    Stand: 14.10.2026, 10:52 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Zinslast und Refinanzierung. Frühzeitige Finanzierungen und über Jahre verteilte Fälligkeiten werden als Entlastung gesehen. Diskutiert werden Anleiherückkäufe statt Dividenden sowie Verwässerungsrisiken durch Wandelanleihen. Ein Ende der Berliner Enteignungspläne gilt als möglicher Kurstreiber. Daneben stehen optimistische langfristige Kurs- und Dividendenerwartungen sowie Kritik an der Immobilienverwaltung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,18 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.10. - TecDAX stark +0,57 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Jeder Dritte findet eigene Miete zu hoch


    Rund jeder Dritte mit einer Mietwohnung in einer deutschen Großstadt hält die eigene Miete für zu hoch. 64 Prozent halten die Miete für die eigene Wohnung dagegen für angemessen, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds …

    Almonty Industries, The Naga Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vonovia?

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,53 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,84 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +5,14 %. LEG Immobilien legt um +2,57 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,29 %.

    Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,57 %, über 10 Jahre bei -4,59 %.

    Vonovia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Vonovia

    +2,20 %
    0,00 %
    -6,19 %
    -19,35 %
    -38,06 %
    -24,49 %
    -63,65 %
    -36,40 %
    +1,07 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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