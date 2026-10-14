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    AKTIE IM FOKUS

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    ASML legen nach Zahlen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktien gewinnen nach Quartalszahlen 3,3 Prozent
    • ASML bleibt seit Juni zwischen 1.300 und 1.700 Euro
    • Starke Aufträge stützen den Kapazitätsausbau bis 2028
    AKTIE IM FOKUS - ASML legen nach Zahlen zu
    Foto: PixelBiss - stock.adobe.com

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von ASML haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewannen sie 3,3 Prozent. Sie reagierten damit auf die jüngsten Zahlen des Halbleiterausrüsters. An der seit Anfang Juni ausgebildeten Seitwärtsbewegung zwischen gut 1.300 und rund 1.700 Euro änderte sich damit nichts. Die Aktie folgt weiterhin mehr oder minder dem Verlauf des Philadelphia-Semiconductor-Index.

    Vorbörslich aufgekommene Bedenken, die guten Zahlen könnten nicht gut genug sein, erfüllten sich damit nicht. So hatten Marktteilnehmer befürchtet, der Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters könnte den hohen Erwartungen nicht genügen. Hintergrund derartiger Sorgen war die Entwicklung anderer Schwergewichte der Branche, die trotz robuster Zahlen nachgegeben hatten.

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    Bei ASML lobten die Analysten von JPMorgan unterdessen nicht nur die besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal und die starke Bruttomarge, sondern auch die Erwartungen des Unternehmens an das vierte Quartal. Bei Umsatz, Bruttomarge und operativem Gewinn (Ebit) liege ASML über den Prognosen der Analysten. Hinzu kämen die Aussichten für das kommende Jahr. Zwar hat das Unternehmen keinen konkreten Ausblick auf das Neugeschäft abgegeben, aber so hohe Aufträge im vergangenen Quartal eingefahren, dass die Kapazitäten für 2027 und 2028 nicht ganz reichten. ASML versuche daher, die Kapazitäten für 2028 noch über die bislang anvisierten 30 Prozent Zuwachs hinaus zu erweitern. Das sei äußerst positiv.

    Die Experten von Barclays merkten an, dass ASML Preisverhandlungen mit den Kunden abgeschlossen habe. Davon sollten die Ergebnisse von 2027 an profitieren, wobei die volle Wirkung von 2028 an zu beobachten sein sollte./mf/nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 1.547 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.068,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,30 %/+64,09 % bedeutet.





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