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    Schwache Staplernachfrage

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    Kion senkt Ausblick - Mittelfristziel verschoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Kion senkt Prognose wegen schwacher Stapler-Aufträge
    • Vorläufige Quartalszahlen verfehlen die Erwartungen
    • Zweistellige operative Marge erst nach 2027 geplant
    Schwache Staplernachfrage - Kion senkt Ausblick - Mittelfristziel verschoben
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erhofft Aufschwung ist beim Stapler-Hersteller Kion bislang ausgeblieben. Die Frankfurter senkten am Mittwoch ihre Prognose für das laufende Jahr und verschoben auch den Zeitpunkt für das Erreichen der Mittelfristziele. Die Anpassungen seien überwiegend auf den Auftragseingang im Stapler-Segment im dritten Quartal zurückzuführen, der sich nicht wie erwartet entwickelt habe, teilte das Unternehmen mit. Auch wurden vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die die Markterwartungen verfehlten. Die Aktie rutschte in einer ersten Reaktion deutlich ab, berappelte sich dann aber und notierte zuletzt deutlicher in der Gewinnzone. So hatte das Unternehmen jüngst bereits eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits in etwa halbiert

    Kion erwartet 2026 nun einen Umsatz zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro, statt zuvor 11,525 und 12,025 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 815 und 875 Millionen Euro liegen. Bislang hatte Kion 880 bis 980 Millionen Euro auf dem Zettel. Das eigentlich für nächstes Jahr avisierte Ziel einer zweistelligen operativen Marge wird erst nach 2027 zu erreichen sein, hieß es weiter./lew/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 35,45 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +58,15 %/+97,68 % bedeutet.





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