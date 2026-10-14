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    Banaszak

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    Emdes Fraktions-Aus war Grundlage für Sondierungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Emdes Ausschluss galt als Grundlage der Gespräche
    • SPD und Grüne stoppten Gespräche nach Erklärung
    • Banaszak fordert klare Haltung der Linken zu Israel
    Banaszak - Emdes Fraktions-Aus war Grundlage für Sondierungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Für rot-grün-rote Sondierungsgespräche in Berlin war nach Darstellung von Grünen-Bundesparteichef Felix Banaszak auch Grundlage, dass die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde nicht Teil der Linken-Fraktion wird. Auf die Frage im ZDF-"Morgenmagazin", ob es eine entsprechende Vereinbarung von Linken, SPD und Grünen gegeben habe, sagte Banaszak: "Das ist meine Information. Ich saß da nicht selbst am Verhandlungstisch, aber es ist meine Information. Es war die Grundlage auch dafür, dass wir am Donnerstag unseren Segen dieser Vereinbarung gegeben haben."

    Linke, Grüne und SPD hatten vergangene Woche vor Aufnahme der Sondierungen eine Vereinbarung geschlossen, wie sie im Falle einer Koalition mit antisemitischen Vorfällen in den Reihen der Linken umgehen wollen. Angedacht sind auch Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss. Am Dienstag unterschrieben die Mitglieder der Linken-Fraktion geschlossen eine inhaltlich zwar ähnliche, aber andere Erklärung zu dem Thema. Daraufhin unterbrachen Grüne und SPD am Dienstagabend die laufenden Gespräche.

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    Unter den Unterzeichnern ist auch die frisch ins Parlament gewählte Linken-Abgeordnete Emde. Kritiker werfen ihr vor, nicht zum Existenzrecht Israels zu stehen. Vor dem Hintergrund wurde spekuliert, dass sie womöglich nicht Teil der Linke-Fraktion wird. Die Berliner Linksfraktion hat die Abgeordnete aber in ihre Reihen aufgenommen. Die von den Linken-Abgeordneten unterzeichnete Erklärung enthält ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels.

    Grünen-Co-Chef Banaszak stellte die Frage: "Warum kann die Linke nicht sagen, wir haben hier ein Thema, wir haben hier ein Problem, wir nehmen das ernst und wir gehen das an." Das sei die einzige Erwartung, die die Grünen hätten: "Wenn man über Monate akzeptiert, dass das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird und sagt, na gut, sie ist aber einmal unterschrieben worden, dann ist das für mich eben keine konsequente Haltung. Und die braucht es aber, wenn eine solche Koalition entstehen und fünf Jahre verlässlich das Leben der Berlinerinnen und Berliner besser machen soll."/sl/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 10,55 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+100,00 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TAG-Aktie von über 13 auf 10,20 Euro, steigende Zinsen und eine laut Beiträgen auf knapp 6 % erhöhte Shortquote. Weitere Verluste unter 10 Euro werden diskutiert; andere halten den Rückgang für überzogen. Zur Bewertung werden ein EPRA NTA von 21,38 Euro und eine Modellrechnung von rund 33 Euro bei 5 % Mietrendite angeführt. Auch der Einfluss der Anleihemärkte auf die Immobilienfinanzierung ist Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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