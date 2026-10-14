Micron und Sandisk müssen CXMT nicht fürchten

Doch Mizuho-Analyst Jordan Klein sieht jedoch keinen Grund zur Panik. Seiner Einschätzung nach sprechen gleich mehrere Faktoren dagegen, dass die chinesische Konkurrenz kurzfristig zur ernsthaften Bedrohung wird.

Der chinesische Chiphersteller CXMT plant, noch in diesem Jahr neuartige DDR5-Speicherchips mit deutlich kleineren Speicherzellen auf den Markt zu bringen. Das schürt Sorgen, dass der Konzern etablierten Herstellern wie Micron und SK Hynix Marktanteile abnehmen und den Wettbewerb auf dem Speichermarkt verschärfen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Warum der technologische Vorsprung täuschen könnte

Besonders skeptisch bewertet Klein den angekündigten Zeitplan. Während CXMT sein neues Produkt bereits Ende 2026 vorstellen will, strebt Samsung die Massenproduktion einer vergleichbaren Technologie Berichten zufolge erst 2028 an.

Auf den ersten Blick könnte das nach einem erheblichen Vorsprung für CXMT hindeuten. Allerdings betont der Analyst, dass eine Produkteinführung nicht mit einer erfolgreichen Serienfertigung gleichzusetzen sei. Entscheidend sei vielmehr, ob sich die Chips in großen Mengen, mit geringen Fehlerquoten und zu wettbewerbsfähigen Kosten herstellen lassen.

CXMT hat weder vollständige technische Spezifikationen noch unabhängig bestätigte Produktionsausbeuten oder Leistungsdaten veröffentlicht. Auch Ergebnisse der erforderlichen Kundenqualifizierungen und verbindliche Zusagen für größere kommerzielle Liefermengen stehen aus.

Hinzu kommt, dass kleinere Speicherzellen nicht automatisch günstigere Chips bedeuten. Aufwendigere Fertigungsverfahren und mögliche Produktionsverluste könnten die Vorteile der kompakteren Architektur erheblich schmälern.

Klein hält deshalb auch die Sorge vor einer unmittelbar bevorstehenden Speicherschwemme für unbegründet.

Der entscheidende Unterschied liegt im KI-Geschäft

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art des angekündigten Speichers. CXMT entwickelt einen konventionellen DDR5-Serverspeicher und keinen High Bandwidth Memory (HBM).

Gerade HBM zählt jedoch zu den wichtigsten Wachstumstreibern der Halbleiterbranche, da der leistungsfähige Speicher in KI-Beschleunigern eingesetzt wird und für moderne Rechenzentren unverzichtbar ist.

Langfristig bleibt China ein ernst zu nehmender Konkurrent

Langfristig sieht Klein in den chinesischen Speicherherstellern dennoch ernst zu nehmende Konkurrenten. Sowohl CXMT als auch der NAND-Spezialist YMTC investieren massiv in neue Technologien und zusätzliche Produktionskapazitäten. Vor allem auf dem chinesischen Heimatmarkt könnten die Unternehmen künftig eine größere Rolle spielen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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