Nintendo Switch auf großem Bildschirm: HAILESI S123E stürmt Amazon-Top 5
Gaming ohne Dock, Arbeiten unterwegs: Der HAILESI S123E kombiniert ein kompaktes Touchdisplay mit direktem USB-C-Anschluss für die Nintendo Switch 2.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der tragbare Monitor HAILESI S123E gehört laut Amazon-Ranking vom September 2026 in Japan zu den fünf meistverkauften tragbaren Monitoren und belegt bei 12,3-Zoll-Modellen Platz 1.
- Das Gerät ist für die direkte Verbindung mit der Nintendo Switch 2 ausgelegt: Ein USB-C-Kabel genügt, eine Dockingstation ist nicht nötig.
- Das 12,3-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 1920 × 1280 Pixeln, ein 3:2-Seitenverhältnis, 100 % sRGB, 300 Nits Helligkeit und HDR-Unterstützung.
- Das vollständig laminierte Touchdisplay unterstützt AES-1.0/2.0-Stifte; über OTG lassen sich außerdem Tastatur und Maus anschließen.
- Der leichte Monitor besitzt einen verstellbaren integrierten Ständer und zwei Lautsprecher und eignet sich laut Mitteilung für Spiele, Arbeit, Studium und den Einsatz im Fahrzeug.
- HAILESI zufolge wird der S123E auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Australien vermarktet.
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