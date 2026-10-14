Finexity und OneCrowd: Anschlusslösung für Anleger und Emittenten
Perspektive für OneCrowd-Anleger: FINEXITY plant, rund 70 Emissionen zu betreuen und einen geordneten Wechsel zu ermöglichen. Endgültige Verträge stehen noch aus.
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- FINEXITY hat mit dem Insolvenzverwalter der OneCrowd-Gruppe einen Letter of Intent für eine geordnete Anschlusslösung unterzeichnet; die geplante Transaktion ist größtenteils noch unverbindlich und endgültige Verträge stehen aus.
- FINEXITY soll die Verwaltung von rund 70 OneCrowd-Emissionen übernehmen – mit einem gezeichneten Gesamtvolumen von etwa 33,6 Mio. Euro und jährlichen Betreuungsvergütungen von knapp 0,3 Mio. Euro netto.
- Die rund 101.000 registrierten OneCrowd-Nutzer, darunter etwa 30.000 Anleger, sollen sich freiwillig bei FINEXITY registrieren und ihre Investments dort weiterverfolgen können. Zins- und Rückzahlungen laufen unabhängig davon weiter über Secupay.
- Da eine dauerhafte Fortführung der OneCrowd-Plattform nicht möglich ist, soll die Übergangslösung Emittenten und Anlegern Zeit für einen geordneten Wechsel geben.
- FINEXITY bezuschusst den Plattformbetrieb zunächst bis 31. Oktober 2026 mit 25.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer; zweimalige Verlängerungen um je einen Monat gegen denselben Zuschuss sind möglich. Der Betrieb soll längstens bis Ende Dezember 2026 gesichert werden.
- Weitere Gegenleistungen sind erfolgsabhängig und an tatsächlich erzielte Provisionen und Betreuungsvergütungen geknüpft; eine Übernahme von OneCrowd-Verbindlichkeiten ist nicht vorgesehen. Der Letter of Intent endet spätestens am 31. Januar 2027.
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