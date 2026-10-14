Dell Technologies Registered (C) Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,63 % im Minus. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 497,85€, mit einem Minus von -2,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,61 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -2,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +359,64 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat +3,98 % 3 Monate +32,61 % 1 Jahr +274,32 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 14.10.2026, 11:19 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,61 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Dell Technologies Registered (C)?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. IBM notiert im Plus, mit +0,19 %. NetApp notiert im Minus, mit -3,19 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -4,46 % HP notiert im Minus, mit -0,44 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 99,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,26 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.