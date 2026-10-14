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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um -2,63 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.10.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,63 % im Minus. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 497,85, mit einem Minus von -2,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,61 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -2,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +359,64 % gewonnen.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,76 %
    1 Monat +3,98 %
    3 Monate +32,61 %
    1 Jahr +274,32 %
    Stand: 14.10.2026, 11:19 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,61 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Dell Technologies Registered (C)?

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. IBM notiert im Plus, mit +0,19 %. NetApp notiert im Minus, mit -3,19 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -4,46 % HP notiert im Minus, mit -0,44 %.

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 99,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,26 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Dell Technologies Registered (C)

    -2,86 %
    -2,72 %
    +4,02 %
    +32,67 %
    +274,47 %
    +675,61 %
    +1.001,95 %
    +4.105,40 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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