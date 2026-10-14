Tomra Systems Aktie steigt auf 8,6350€ - 14.10.2026

Anleger bei Tomra Systems können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,25 % zu und notiert bei 8,6350€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tomra Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,6350€. Setzt sich der positive Trend fort?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Tomra Systems Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tomra Systems Aktie damit um -2,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,02 % verloren.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,61 % 1 Monat -3,05 % 3 Monate +0,76 % 1 Jahr -29,28 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 14.10.2026, 11:19 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Mrd. € wert.

Die Aktie von Tomra Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,46 %, über 10 Jahre bei 5,19 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Tomra Systems Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Tomra Systems Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.