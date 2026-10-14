ANALYSE-FLASH
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
- RBC belässt Evotec auf Outperform mit 10 Euro Ziel
- Umsatz und Ebitda übertrafen die Markterwartungen
- Evotec bestätigt den Jahresausblick laut RBC-Studie
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 2,61 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +279,08 %/+51,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 10 Euro
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Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
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Weitblick um Unsicherheit aus dem Markt zu nehmen, war das eine überfällige Maßnahme, da sonst keinerlei Infos kamen, bis auf das CFO Statement und LV hier massiv diese Unsicherheit ausnutzten. Es wurde diesmal echt reagiert , das war schon mal ein Anfang und hoffentlich nicht die letzte positive Reaktion
Wenn vorher der falsche verhandelt hat ?