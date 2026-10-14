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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Evotec auf Outperform mit 10 Euro Ziel
    • Umsatz und Ebitda übertrafen die Markterwartungen
    • Evotec bestätigt den Jahresausblick laut RBC-Studie
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
    Foto: pressfoto - freepik

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

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    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 2,61 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +279,08 %/+51,63 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 10 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00, was eine Steigerung von +280,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursrutsch von rund 12 %, Liquidität und Leerverkäufe. Diskutiert werden vorläufige Neunmonatszahlen 2026 mit 465 Mio. Euro Umsatz und −42,8 Mio. Euro bereinigtem EBITDA sowie die bestätigte Jahresprognose. Die übertroffenen Markterwartungen werden wegen der zeitlichen Verteilung der Konsensschätzungen hinterfragt. Zudem wird eine Erhöhung gemeldeter Leerverkaufspositionen um 0,33 Prozentpunkte statt behaupteter 2,4 % angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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