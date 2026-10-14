RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 2,61 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +279,08 %/+51,63 % bedeutet.