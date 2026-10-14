bit, einem Projekt, das weltweit über 73 Millionen junge Menschen an das Programmieren heranführt

OSLO, Norwegen, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE:NOD), ein weltweit führender Anbieter von energiesparenden drahtlosen IoT-Lösungen, feiert diesen Monat das 10-jährige Jubiläum seiner extrem stromsparenden Funktechnologie. Diese bildet das Herzstück von BBC micro:bit, einem handlichen Entwicklungsboard für den Bildungsbereich. Laut der Micro:bit Educational Foundation hat es rund 73,5 Millionen jungen Menschen in mehr als 85 Ländern dabei geholfen, das Programmieren und digitale Kreativität zu erlernen.

Nordic setzt sich dafür ein, Kinder und Schüler näher an Technologie und technische Berufe heranzuführen, während die Micro:bit Educational Foundation zu einer Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bildungswesen aufruft

Dieser Meilenstein ist das Ergebnis eines Aufrufs der Stiftung an Industrie und Bildungswesen zur Zusammenarbeit, damit Kinder Technologie verstehen, hinterfragen und damit kreativ werden können. Bei seinem Start im Jahr 2016 im Rahmen der BBC-Kampagne „Make it Digital" wurden bis zu eine Million micro:bit-Boards mit drahtloser Technologie von Nordic an Schulkinder in ganz Großbritannien verteilt. Heute ist es eines der weltweit am häufigsten genutzten Werkzeuge, um junge Menschen an das Programmieren, die Elektronik und die digitale Kreativität heranzuführen. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 100 Millionen junge Menschen zu erreichen.

„Nordic Semiconductor war von Anfang an dabei. Im Jahr 2016 lieferte das Unternehmen eine Million Bauteile für das ursprüngliche BBC micro:bit, das allen Schülern der 7. Klasse in ganz Großbritannien überreicht wurde", sagt Gareth Stockdale, CEO der Micro:bit Educational Foundation. „Das war ein außergewöhnliches Engagement für eine neue Idee, und es hat dazu beigetragen, einer ganzen Generation junger Menschen einen echten Computer in die Hand zu geben."

Die ursprüngliche Platine beruhte auf dem Bluetooth Low Energy-SoC nRF51822 von Nordic, während der aktuelle micro:bit v2 den Multiprotokoll-SoC nRF52833 nutzt. Dieser bietet erstklassige drahtlose Bluetooth-LE-Konnektivität und Edge-AI-Fähigkeiten mit extrem geringem Stromverbrauch. Damit lernen Schüler auf bewährter, stromsparender Funktechnologie aus derselben Produktfamilie, die auch von professionellen Ingenieuren in vernetzten Produkten für Verbraucher-, Industrie- und Gesundheitsanwendungen genutzt wird. Für viele Entwickler ist das micro:bit der erste Schritt auf dem Weg vom Klassenzimmer zur professionellen Wireless-Entwicklung.