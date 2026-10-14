Krupp-Stiftung
'Gutes Zeitfenster' für Verselbstständigung von Thyssen-Stahl
- Krupp-Stiftung sieht Chancen für Stahl-Abspaltung
- Sanierung und HKM-Verkauf stärken Stahlpläne
- Gather hält den Staat als Stahleigner für unnötig
ESSEN (dpa-AFX) - Die Krupp-Stiftung kann sich eine baldige Verselbstständigung der Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp vorstellen. "Ich habe den Eindruck, dass es aktuell ein gutes Zeitfenster für einen solchen Schritt gibt", sagte Stiftungschefin Ursula Gather in einem Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ).
Der Sanierungstarifvertrag greife und mit dem Verkauf von HKM sei das Unternehmen einen großen Schritt vorangekommen, so Gather. Auch erfahre die europäische Stahlbranche mehr Schutz durch EU-Zölle und bei der Direktreduktionsanlage in Duisburg gebe es Fortschritte. "Diese Dynamik sollte genutzt werden", so Gather.
Die Krupp-Stiftung hält 21 Prozent der Thyssenkrupp-Aktien und ist damit größte Anteilseignerin des Konzerns. Die Thyssenkrupp AG wird derzeit in eine Finanzholding umgebaut. Die bisherigen Sparten sollen schrittweise verselbstständigt werden.
Thyssenkrupp hält bei Stahl auch Minderheitsbeteiligung für möglich
Die Marinesparte TKMS brachte Thyssenkrupp bereits im vergangenen Herbst an die Börse. Die Werkstoffsparte TK Accelis soll noch in diesem Jahr folgen. Während die Konzernmutter im Grundsatz Mehrheitseigentümerin bleiben will, hält sie in der Stahlsparte auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich. Die übrigen Sparten sind Autoteile und grüne Technologien.
Eine Staatsbeteiligung an der Stahlsparte, die Deutschlands größter Stahlhersteller ist, hält Gather für unnötig. "Ich glaube nicht, dass der Staat - ob Land oder Bund - ein besserer Eigentümer ist." Es bestehe der Plan, die Verselbstständigung aus eigener Kraft zu schaffen, so Gather. "Und ich glaube, dass dies möglich ist." Auf die Frage, ob die Stiftung auch an der Stahlsparte beteiligt bleiben möchte, antwortete Gather: "Wenn wir - wie bei TKMS und Accelis - auch an einem verselbstständigten Stahlkonzern beteiligt sind, freut uns das."
Ende Juni waren in der Stahlsparte rund 25.080 Menschen beschäftigt, knapp 860 weniger als ein Jahr zuvor. Am 8. Dezember legt der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26, vor, das am 30. September endete./tob/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 14,08 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+57,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Mein Depot leidet auch momentan etwas an Kurskaries.
Es leidet nicht nur Thyssenkrupp.
Investoren sind ein schwieriges Völkchen..rennt Einer rennen auch die Anderen..mit oder auch ohne Verstand.
Ich denke der Sommer ist durch.. alles braucht eine Pause und alle nehmen einfach mal aufgelaufene Gewinne mit.
Habe ich zum Teil auch getan.. Natürlich kann man in solchen Phasen nicht das ganze Depot auflösen..
Panik war noch nie ein guter Berater....
Nach eine Phase des Abverkaufs kommt auch immer wieder eine Phase des Kaufs...
Mir schnuppe was passiert..die Abspaltung kommt und die Materialsparte ist auch für mich der nächste interessante Deal in dieser Thyssenkrupp Story 🤗
Stellt man die Chartbilder längerfristig handelt es sich erstmal um eine normale Korrektur.
Der Kurs ist bis jetzt sehr gut gelaufen und man muss auch respektieren aus welchem Tief er auch kommt.
Das immer wieder Gewinnmitnahmen einsetzen ist auch geschuldet, das viele erst sehr spät eingestiegen sind und daher sichern.
Diejenigen sehen den Börsengang wohl eher Zweitrangig....Verständlich.
Unsereins der bereits im Tief hier mitspielt kann sich eigentlich beruhigt zurück lehnen.
Die erste Party mit dem Börsengang von TKMS ist ja bereits erfolgreich durchgestartet. Und nun herrscht erstmal wieder Katerstimmung.
Man braucht halt starke Nerven.
Der Alligator liegt bestimmt schon auf der Lauer und schnappt rechtzeitig zu, wenn der nächste Börsengang vollzogen wird.
Ich pass lieber auf das mir der Alligator meine neuen Anteile nicht weg schnappt.
Kleiner Spaß so nebenbei im harten Alltagsgeschehen schwankender Kurse.
See you later Alligator .
In der Ruhe liegt die Kraft könnte man auch sagen 🤗