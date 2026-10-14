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    Krupp-Stiftung

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    'Gutes Zeitfenster' für Verselbstständigung von Thyssen-Stahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Krupp-Stiftung sieht Chancen für Stahl-Abspaltung
    • Sanierung und HKM-Verkauf stärken Stahlpläne
    • Gather hält den Staat als Stahleigner für unnötig
    Krupp-Stiftung - 'Gutes Zeitfenster' für Verselbstständigung von Thyssen-Stahl
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Die Krupp-Stiftung kann sich eine baldige Verselbstständigung der Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp vorstellen. "Ich habe den Eindruck, dass es aktuell ein gutes Zeitfenster für einen solchen Schritt gibt", sagte Stiftungschefin Ursula Gather in einem Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ).

    Der Sanierungstarifvertrag greife und mit dem Verkauf von HKM sei das Unternehmen einen großen Schritt vorangekommen, so Gather. Auch erfahre die europäische Stahlbranche mehr Schutz durch EU-Zölle und bei der Direktreduktionsanlage in Duisburg gebe es Fortschritte. "Diese Dynamik sollte genutzt werden", so Gather.

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    Die Krupp-Stiftung hält 21 Prozent der Thyssenkrupp-Aktien und ist damit größte Anteilseignerin des Konzerns. Die Thyssenkrupp AG wird derzeit in eine Finanzholding umgebaut. Die bisherigen Sparten sollen schrittweise verselbstständigt werden.

    Thyssenkrupp hält bei Stahl auch Minderheitsbeteiligung für möglich

    Die Marinesparte TKMS brachte Thyssenkrupp bereits im vergangenen Herbst an die Börse. Die Werkstoffsparte TK Accelis soll noch in diesem Jahr folgen. Während die Konzernmutter im Grundsatz Mehrheitseigentümerin bleiben will, hält sie in der Stahlsparte auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich. Die übrigen Sparten sind Autoteile und grüne Technologien.

    Eine Staatsbeteiligung an der Stahlsparte, die Deutschlands größter Stahlhersteller ist, hält Gather für unnötig. "Ich glaube nicht, dass der Staat - ob Land oder Bund - ein besserer Eigentümer ist." Es bestehe der Plan, die Verselbstständigung aus eigener Kraft zu schaffen, so Gather. "Und ich glaube, dass dies möglich ist." Auf die Frage, ob die Stiftung auch an der Stahlsparte beteiligt bleiben möchte, antwortete Gather: "Wenn wir - wie bei TKMS und Accelis - auch an einem verselbstständigten Stahlkonzern beteiligt sind, freut uns das."

    Ende Juni waren in der Stahlsparte rund 25.080 Menschen beschäftigt, knapp 860 weniger als ein Jahr zuvor. Am 8. Dezember legt der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26, vor, das am 30. September endete./tob/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 14,08 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+57,83 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursverluste, die als Korrektur und Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg eingeordnet werden. Als mögliche Kurstreiber gelten der geplante Börsengang von tk accelis, der Konzernumbau sowie TKMS und Nucera. Diskutiert werden eine Unterbewertung, Wertschätzungen von 17,50–18,50 Euro je Aktie und ein genanntes Jefferies-Kursziel von 16,50 Euro. Als Risiken gelten der Stahlumbau und das schwache Marktumfeld.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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