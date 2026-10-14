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    Seitwärtsstrategien

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    JPMorgan Chase – Seitwärtsstrategien

    JPMorgan Chase profitiert vom starken Aktienhandel und steigenden Zinserträgen, während höhere Kosten belasten. Discount- und Bonus-Zertifikate bieten attraktive Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer.

    JPMorgan Chase (US46625H1005) hat mit den Q3-Ergebnissen zwar die Gewinnerwartungen verfehlt, punktet aber weiter mit einem starken Aktienhandel. Der Nettogewinn stieg um 6 Prozent auf 15,3 Mrd. US-Dollar. Mit 5,57 US-Dollar je Aktie blieb die größte US-Bank unter der von Reuters ermittelten Analystenschätzung von 5,85 US-Dollar. Im Aktienhandel legten die Erträge um 49 Prozent (!) auf rund 5 Mrd. US-Dollar zu, im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen sanken sie dagegen um 4 Prozent. Insgesamt wuchsen die Handelserträge um 15 Prozent auf 10,3 Mrd. US-Dollar. Das Investmentbanking legte um 14 Prozent zu, lage aber 8 Prozent unter dem Q2. Die Kosten erhöhten sich um 12 Prozent auf 27,3 Mrd. Dollar, u.a. wegen höherer Vergütungen und Technologieausgaben. Rückenwind liefert das Zinsgeschäft: Der Zinsüberschuss stieg um 13 Prozent auf 27,1 Mrd. US-Dollar.

    Discount-Strategie mit 6,3 Prozent Puffer (Dezember)  

    Das Discount-Zertifikat der SG (ISIN DE000SN6KZ84) bietet beim Preis von 277,80 Euro einen Puffer von 6,3 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 320 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 7,70 Euro oder 13,6 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in jedem Szenario. 

    Discount-Strategie mit 7,9 Prozent Puffer (März)  

    Schließt die Aktie am 19.3.27 auf oder über dem Cap von 325 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MR3VDJ9 zum Preis von 273 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 17,15 Euro der 14,8 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Bonus-Strategie mit 24,8 Prozent Puffer (März) 

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PK3MJV4) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 340 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 19.3.26 nie die Barriere bei 250 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 293,25 Euro errechnet sich die Rendite bei konstanten Wechselkursen mit 10,3 Euro oder 8,8 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Schönes Abgeld von 1,4 Prozent. 

    ZertifikateReport-Fazit: Der Kursrückgang eröffnet Einstiegschancen bei J.P. Morgan: das Wachstum im Zinsgeschäft bietet Perspektiven, steigende Zinsen könnten aber das Investmentbanking belasten, auch der Kostendruck steigt. Wer daher eine defensive Positionierung sucht, kann sich mit einer Zertifikate-Strategie die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen inklusive Puffer sichern.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von JPMorgan Chase Aktien oder von Anlageprodukten auf JPMorgan Chase Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien JPMorgan Chase – Seitwärtsstrategien Wer den Kursrückgang nach gemischten Q3-Zahlen zum defensiven Einstieg nutzen will, kann sich mit einer Zertifikate-Strategie die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen inklusive Puffer sichern.
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