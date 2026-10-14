ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Zalando auf 33,50 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Zalando-Kursziel leicht auf 33,50 Euro
- UBS belässt Zalando trotz Kurszielsenkung auf Buy
- Wetter und schwache Sportnachfrage belasten Zalando
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 24,10 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +15,75 %/+57,09 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 33,50 Euro
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?