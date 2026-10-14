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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Zalando auf 33,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Zalando-Kursziel leicht auf 33,50 Euro
    • UBS belässt Zalando trotz Kurszielsenkung auf Buy
    • Wetter und schwache Sportnachfrage belasten Zalando
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Zalando auf 33,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 24,10 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +15,75 %/+57,09 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 33,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,50, was eine Steigerung von +38,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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