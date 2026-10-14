Rakovina Therapeutics sichert sich Exklusivrechte am optimierten kt-5000-Wirkstoffprofil von Variational AI

Die Vereinbarung gewährt Rakovina exklusiven Zugang zum optimierten kt-5000-Zielprofil und verlängert die KI-gestützte Optimierung der Wirkstoffkandidaten bis zum Jahresende ohne zusätzliche Kosten.

VANCOUVER, British Columbia, den 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute eine Änderung (die „Änderung“) und Verlängerung seiner Forschungsdienstleistungsvereinbarung mit dem in Vancouver ansässigen Unternehmen Variational AI Inc. („Variational AI“) bekannt. Die neue Vereinbarung gewährt Rakovina Exklusivrechte an dem Zielproduktprofil, das im Rahmen seines kt-5000-ATR-Inhibitor-Programms angestrebt wird.

Gemäß der Vertragsänderung wird Variational AI während der gesamten vereinbarten Laufzeit keine Wirkstoffverbindungen entwerfen, generieren oder an Dritte liefern, die darauf ausgelegt sind, die von Rakovina für einen potenziellen kt-5000-Entwicklungskandidaten definierte spezifische Kombination aus Wirksamkeit, Selektivität, arzneimittelähnlichen Eigenschaften und Hirndurchdringung zu erfüllen.

Variational AI wird Rakovina zudem weitere Zyklen der KI-gestützten Wirkstoffoptimierung ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen. Bislang wurden fünf solcher Optimierungszyklen durchgeführt. Dabei kommt die generative KI-Plattform Enki zum Einsatz, um Wirkstoffkandidaten schrittweise zu optimieren sowie verschiedene Molekülvarianten zu entwickeln und nach ihrer Eignung zu priorisieren. Rakovina behält die Kontrolle darüber, welche Kandidaten in Labortests und die weitere Entwicklung überführt werden.

Als Gegenleistung für die verlängerte Laufzeit und die erweiterte Exklusivität gewährt die Zusatzvereinbarung Variational AI erhöhte Meilensteinzahlungen bei der Nominierung eines Wirkstoffkandidaten und beim Abschluss einer Auslizenzierungstransaktion. Damit werden die wirtschaftlichen Interessen beider Partner noch stärker am Erfolg des Entwicklungsprogramms ausgerichtet.

Das kt-5000-Programm umfasst niedermolekulare ATR-Inhibitoren. ATR ist ein zentraler Regulator der DNA-Schadensantwort. Rakovina hat bereits zuvor vorklinische Daten veröffentlicht, die auf eine starke ATR-Hemmung, günstige arzneimittelähnliche Eigenschaften und die Fähigkeit zum Überwinden der Blut-Hirn-Schranke bei Wirkstoffkandidaten der kt-5000-Reihe hindeuten.