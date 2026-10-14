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    Kabinett bringt Zuckersteuer auf den Weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Künftig kommt eine Extra-Steuer auf Zuckergetränke
    • Steuer ab fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter
    • Ab 2027 soll die Steuer Kassenbeiträge stützen
    Kabinett bringt Zuckersteuer auf den Weg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Auf Getränke mit Zuckerzusatz soll künftig eine Extra-Steuer anfallen. Einen entsprechenden Vorschlag für die Bundestagsfraktionen der schwarz-roten Koalition hat das Kabinett in Berlin auf den Weg gebracht. Vor allem Softdrinks könnten damit für die Verbraucher teurer werden. Der Beschluss im Bundestag steht allerdings noch aus.

    Die neue Steuer soll auf gezuckerte Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter anfallen. Laut Finanzministerium sind das zum Beispiel Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Nicht betroffen sind Getränke mit Alkohol sowie alkoholfreie Biere, Weine oder Cocktails. Auch reine Frucht- und Gemüsesäfte oder ungesüßte Schorlen werden nicht zusätzlich besteuert, genauso wenig Getränke mit Süßungsmitteln, also sogenannte Zero-Getränke.

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    Einnahmen sollen Krankenversicherungsbeiträge stabilisieren

    Vorgesehen sind zwei Stufen abhängig vom Zuckergehalt. Ausnahmen soll es für kleine Hersteller geben, allerdings sind hier genaue Grenzen noch offen. Die Bundesregierung strebt eine Befreiung für alle Betriebe an, die im Jahr maximal eine Million Liter produzieren. Das muss aber von der EU-Kommission genehmigt werden.

    Die neue Steuer soll zum 1. Juli 2027 in Kraft treten. Der Bund könnte dadurch im nächsten Jahr 690 Millionen Euro einnehmen, für 2028 sind Einnahmen von 925 Millionen vorgesehen, für die Folgejahre zwischen 875 und 890 Millionen. Das Geld soll genutzt werden, um die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung stabil zu halten. Gleichzeitig soll die Steuer aber ein Anreiz für Getränkehersteller sein, den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren./tam/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PepsiCo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8440. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.





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