🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP/Datenleck bei Autohaus-Software

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Betrugsversuche befürchtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Datenleck bei Autohaus-Software ermöglicht Betrug
    • Gestohlene Kaufdaten lassen Betrug echt wirken
    • Bei Zweifel Autohaus über sichere Nummer anrufen
    ROUNDUP/Datenleck bei Autohaus-Software - Betrugsversuche befürchtet
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Datenleck bei einer Software für Autohäuser könnte deutschlandweit besonders schwer zu erkennende Betrugsversuche bei Kunden nach sich ziehen. Weil die Täter Informationen wie Auftrags- und Rechnungsnummern, Liefertermine oder Kauf-, Zahlungs- und Finanzierungsbeträge erbeutet haben, könnten deren Nachrichten besonders echt wirken, erklärte der Anbieter der Software. Zuvor hatte die "Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" über das Datenleck berichtet.

    Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass es einen Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister im Raum Würzburg gab. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand erfolgte der Zugriff über eine Drittanbietersoftware, welche zu dieser Zeit eine schwerwiegende Sicherheitslücke aufwies", heißt es von dort. Zum genauen Umfang der entwendeten Daten und der Zahl der betroffenen Kunden könne man noch keine Angaben machen. Hinweise auf konkrete Betrugsversuche lägen nicht vor, für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    64,48€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,66€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei den betroffenen Autohäusern handelt es sich dem Softwareanbieter zufolge vor allem - aber nicht ausschließlich - um solche, die Marken des VW -Konzerns führen. VW bestätigte zudem, dass die betroffene Software auch in der konzerneigenen Volkswagen Group Retail Deutschland genutzt wird, die rund 120 Autohäuser in Deutschland hat. Man habe die betroffenen Kunden zeitnah informiert und auf mögliche Risiken hingewiesen.

    Echte Details machen glaubwürdig

    Der Softwareanbieter warnt: "Kriminelle versuchen in solchen Fällen häufig, Käufer dazu zu bringen, offene Rechnungen auf fremde Konten zu überweisen. Dazu könnten sie sich mit den erbeuteten Angaben als Autohaus oder Verkäufer ausgeben, etwa mit gefälschten Zahlungsaufforderungen, angeblich geänderten Bankverbindungen oder Anrufen. Da die Täter möglicherweise echte Details aus dem Kaufvorgang kennen, können solche Nachrichten glaubwürdig wirken." Besonders vorsichtig sollten Käufer sein, wenn vor der Auslieferung ihres Fahrzeugs noch eine Zahlung verlangt wird.

    Weiter seien auch Phishing-Mails denkbar, die Verbraucher dazu bringen sollen, auf Links zu klicken oder weitere persönliche Daten preiszugeben, heißt es. Zu den Autohäusern, die Software des Unternehmens einsetzen, gehören einige der größten Handelsgruppen Deutschlands, die teilweise Umsätze im Milliardenbereich machen und zehntausende Autos pro Jahr verkaufen.

    Kaufvorgänge bei Händlern in ganz Deutschland

    Wie viele Kunden und welche Autohäuser genau betroffen sind, ist derzeit noch nicht endgültig klar. Es gehe aber um Kaufvorgänge bei Händlern in ganz Deutschland, heißt es vom Anbieter. Die Händler würden auf deren Kunden zugehen - insbesondere um diese davor zu schützen, offene Rechnungen auf falsche Konten zu überweisen.

    Dazu raten der Softwareanbieter und die Polizei, im Zweifelsfall beim Autohaus anzurufen. Wichtig dabei: Nicht die Nummer aus der verdächtigen Nachricht verwenden, sondern aus einer sicheren Quelle. Außerdem solle man geänderte Zahlungsverbindungen kritisch hinterfragen, in E-Mails keine Links anklicken, keine persönlichen Daten eingeben und Warnhinweise der Bank ernst nehmen, wenn Empfängername und IBAN nicht zusammenpassen. Habe man das Geld bereits auf ein verdächtiges Konto überwiesen, solle man sofort die Bank anrufen, um die Zahlung zurückzuholen.

    Kfz-Gewerbe fordert Taskforce beim Bundeskriminalamt

    "Der aktuelle Cyberangriff verdeutlicht, welche erheblichen Betrugsrisiken entstehen können, wenn Kriminelle Zugriff auf sensible Kunden- und Vertragsdaten erhalten", heißt es vom Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK). Man warne seit Längerem vor zunehmend professionell organisierten Betrugsdelikten im Fahrzeughandel. Als Maßnahme dagegen wünscht sich der Verband eine Taskforce "Organisierte Kriminalität im Autohandel" beim Bundeskriminalamt./ruc/DP/men

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,09 %
    -0,09 %
    -15,59 %
    -4,01 %
    -23,46 %
    -36,33 %
    -64,86 %
    -42,18 %
    +1.400,88 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 68,52 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,64 %/+75,95 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den berichteten Q3-Absatzrückgang von 14,3 %, besonders in China, sowie Risiken für Umsatz und Marge. Diskutiert werden weitere Prognosesenkungen, hohe Restrukturierungskosten, mögliche Werksschließungen und Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. Bei der Elektromobilität stehen Investitionen und Skalierungsprobleme im Fokus. Trotz schwacher Fundamentaldaten sehen einige Erholungspotenzial bis 90 Euro, andere erhebliche Kursrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Datenleck bei Autohaus-Software Betrugsversuche befürchtet Ein Datenleck bei einer Software für Autohäuser könnte deutschlandweit besonders schwer zu erkennende Betrugsversuche bei Kunden nach sich ziehen. Weil die Täter Informationen wie Auftrags- und Rechnungsnummern, Liefertermine oder Kauf-, Zahlungs- …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     