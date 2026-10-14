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    Gemtek, Qualcomm und gFiber arbeiten zusammen, um Edge-KI in Wi-Fi 8 Breitbandgateways zu integrieren

    Gemtek, Qualcomm und gFiber arbeiten zusammen, um Edge-KI in Wi-Fi 8 Breitbandgateways zu integrieren
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Das neue KI-native Wi-Fi 8-Gateway kombiniert Konnektivität der nächsten Generation, lokale KI-Verarbeitung und intelligente Software

    TAIPEH, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek Technology Co., Ltd. gab bekannt, dass das Unternehmen auf der Network X 2026 ein KI-natives Wi-Fi 8-Breitband-Gateway präsentiert, das in Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. und gFiber, Inc. entwickelt wurde, um Edge-KI und Konnektivität der nächsten Generation in die Haushalte zu bringen.

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    Gemtek unveils its AI-native Wi-Fi 8 gateway featuring Edge AI and intelligent applications by Genix.

    Das von Gemtek entwickelte Gateway basiert auf der Qualcomm Dragonwing NPro A8 Elite Platform und nutzt intelligente Software von Genix Networks, einer Tochtergesellschaft von Gemtek. gFiber übernimmt als erster Dienstanbieter die Markteinführung. Es kombiniert Wi-Fi-8-Vierbandkonnektivität, Edge-KI-Verarbeitung sowie intelligente Software für ein Breitbanderlebnis mit kürzeren Reaktionszeiten.

    Intelligenz hält Einzug ins Heim-Gateway

    Das Gateway wurde als Heim-Internet-Hub sowie lokale Plattform für agentenbasierte KI entworfen und unterstützt Netzwerkoptimierung, Geräteerkennung, Sicherheit sowie proaktives Management.

    Abonnenten können mithilfe natürlichsprachlicher Befehle ihr Heimnetzwerk verwalten und auf unterstützte Dienste zugreifen. Die lokale Verarbeitung unterstützter Anfragen kann dazu beitragen, die Privatsphäre zu schützen, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Abhängigkeit von der Cloud zu verringern.

    Netzwerkintelligenz für das Nutzererlebnis

    Die Genix-Software verbindet Gateway, Geräte und Netzwerk über eine KI-gesteuerte Schnittstelle. Die Integration sprachgesteuerter Anwendungen ermöglicht Nutzern, Informationen über Geräteaktivitäten, Leistung und Sicherheit abzufragen sowie unterstützte Aktionen auszuführen.

    Die Rolle von CPE neu definieren

    Gemtek interpretiert CPE neu und macht die Geräte zu einem markanten Blickfang im Wohnzimmer. Das Gateway verbindet durchdachtes Design mit intuitiver Bedienung und vereint Heimvernetzung sowie alltägliche Dienste in einem Gerät, das Nutzer gerne sichtbar aufstellen und verwenden.

    Rollen innerhalb der Zusammenarbeit

    Qualcomm bietet fortschrittliche Konnektivitäts- und KI-Plattformtechnologien für intelligente Edge-Geräte der nächsten Generation.

    Gemtek ist führend bei Produkt- sowie KI-Systeminnovationen und integriert Hardware sowie Genix-Software in ein Gateway, das den Anforderungen von Netzbetreibern entspricht.

    gFiber gestaltet das Kundenerlebnis und wird als erster Netzbetreiber das Gateway einsetzen.

    Gemeinsam erforschen die drei Unternehmen die Möglichkeiten eines neuen Breitbandmodells, das Technologie, Innovationen bei Produkten und KI-Systemen sowie das Service- und Kundenerlebnis von der Plattformebene bis zum Endkunden miteinander verbindet. Der kommerzielle Einsatz ist für 2027 vorgesehen.

     „Die Integration intelligenter Funktionen in die Breitbandtechnologie stellt uns sowohl bei der Systemintegration als auch bei der technologischen Entwicklung vor Herausforderungen. Diese Zusammenarbeit verbindet die Wi-Fi 8-Plattform von Qualcomm sowie die Kompetenz von gFiber bei der Gestaltung des Kundenerlebnisses mit der Produktentwicklung von Gemtek und der Genix-Software. Gemeinsam entwickeln wir ein Produkt, das Netzbetreiber einsetzen und Abonnenten im Alltag nutzen können."

    — James Lee, Geschäftsführer, Gemtek Technology

    Wi-Fi 8. Edge-KI. Intelligentes Breitband.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/gemtek-qualcomm-und-gfiber-arbeiten-zusammen-um-edge-ki-in-wi-fi-8-breitbandgateways-zu-integrieren-302908354.html




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