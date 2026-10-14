Öl-Milliarden in Gefahr: TotalEnergies steckt in Afrika in der Sackgasse!

TotalEnergies ringt mit Namibia um ein riesiges Ölfeld. Der Streit gefährdet die geplante Milliardeninvestition und könnte den Förderstart verzögern.

Der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies kommt bei einem seiner wichtigsten Wachstumsprojekte nicht wie geplant voran. Wie Bloomberg am Mittwoch berichtet, konnten sich das Unternehmen und die Regierung Namibias bislang nicht über die Bedingungen für die Erschließung des Offshore-Ölfelds Venus einigen. Damit wächst das Risiko, dass die für Ende 2026 angestrebte endgültige Investitionsentscheidung verschoben werden muss. Streit um Steuern und Investitionsschutz Nach Recherchen der Zeitung The Namibian vom 4. Oktober betreffen die Verhandlungen unter anderem steuerliche Regelungen, die Laufzeit der Förderlizenz sowie internationale Schiedsverfahren. Auch mögliche Garantien gegen nachträgliche Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Dabei ist TotalEnergies nach eigenen Angaben technisch bereits bereit, die Investitionsentscheidung zu treffen. Die Planungen für das Tiefseeprojekt sind weitgehend abgeschlossen. Allerdings benötigt der Konzern angesichts der Milliardeninvestitionen langfristige Planungssicherheit.