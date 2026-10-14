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    Kampf um riesigen Öl-Schatz

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    Öl-Milliarden in Gefahr: TotalEnergies steckt in Afrika in der Sackgasse!

    TotalEnergies ringt mit Namibia um ein riesiges Ölfeld. Der Streit gefährdet die geplante Milliardeninvestition und könnte den Förderstart verzögern.

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    Kampf um riesigen Öl-Schatz - Öl-Milliarden in Gefahr: TotalEnergies steckt in Afrika in der Sackgasse!
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies kommt bei einem seiner wichtigsten Wachstumsprojekte nicht wie geplant voran. Wie Bloomberg am Mittwoch berichtet, konnten sich das Unternehmen und die Regierung Namibias bislang nicht über die Bedingungen für die Erschließung des Offshore-Ölfelds Venus einigen. Damit wächst das Risiko, dass die für Ende 2026 angestrebte endgültige Investitionsentscheidung verschoben werden muss.

    Streit um Steuern und Investitionsschutz

    Nach Recherchen der Zeitung The Namibian vom 4. Oktober betreffen die Verhandlungen unter anderem steuerliche Regelungen, die Laufzeit der Förderlizenz sowie internationale Schiedsverfahren. Auch mögliche Garantien gegen nachträgliche Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Dabei ist TotalEnergies nach eigenen Angaben technisch bereits bereit, die Investitionsentscheidung zu treffen. Die Planungen für das Tiefseeprojekt sind weitgehend abgeschlossen. Allerdings benötigt der Konzern angesichts der Milliardeninvestitionen langfristige Planungssicherheit.

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    Bis zu elf Milliarden Dollar Investitionen

    Das 2022 entdeckte Venus-Feld gilt als eines der bedeutendsten Offshore-Ölvorkommen Afrikas. TotalEnergies beziffert die erschließbaren Ressourcen auf rund 750 Millionen Barrel Öläquivalent. Die geplante Förderkapazität liegt nach Konzernangaben bei rund 150.000 Barrel täglich. Bloomberg nennt etwa 160.000 Barrel. Die Entwicklungskosten werden auf zehn bis elf Milliarden US-Dollar geschätzt. Die erste Ölförderung war ursprünglich für 2030 vorgesehen. Eine Verschiebung der Investitionsentscheidung könnte auch diesen Zeitplan gefährden.

    Für TotalEnergies steht viel auf dem Spiel. Gemeinsam mit dem ebenfalls vor Namibia gelegenen Mopane-Vorkommen soll Venus einen neuen Produktionsschwerpunkt des Konzerns bilden. Beide Projekte könnten langfristig eine gemeinsame Förderkapazität von mehr als 350.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erreichen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist bislang nicht absehbar. Dennoch verdeutlicht die Verzögerung die politischen und regulatorischen Risiken großer Ölprojekte. Für TotalEnergies würde ein späterer Produktionsbeginn vor allem bedeuten, dass erwartete zusätzliche Fördermengen und künftige Cashflows später anfallen. Kurzfristig dürfte die Entwicklung die laufenden Ergebnisse kaum beeinflussen. Für die langfristigen Wachstumspläne des Energiekonzerns bleibt Venus jedoch ein entscheidender Baustein. Anleger werden deshalb genau beobachten, ob bis zum Jahresende eine Einigung gelingt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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