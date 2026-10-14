ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 3004 Franken - 'Underperform'
- Bernstein hebt Givaudan-Kursziel auf 3004 Franken
- Bernstein belässt Givaudan auf Underperform
- Gewinnprognosen für 2026 und 2027 werden angehoben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2886 auf 3004 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 4.109 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.386,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.886,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.100,00CHF was eine Bandbreite von -29,93 %/-0,46 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 3004 Euro