BERNSTEIN RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Symrise sei darüber diskutiert worden, ob der Heimtiermarkt den Aromenhersteller wieder näher an das historische organische Wachstumsniveau heranführen wird./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 96,62EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.





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