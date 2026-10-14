BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Von Air Liquide erwarten die Investoren laut seinen Eindrücken mehr Einsatz, um die Margen- und Wachstumslücke gegenüber Linde zu schließen./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 169,6EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 192

Kursziel alt: 192

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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