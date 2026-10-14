BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 58,88EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.





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