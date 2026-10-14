🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Aktie wird zerlegt

    1569 Aufrufe 1569 0 Kommentare 0 Kommentare

    BioNTech verfehlt Krebsziel – aber leben Patienten mit der Therapie länger?

    Das erste Hauptziel der Krebsstudie ist verfehlt. Doch die entscheidende Frage bleibt offen: Kann BNT113 das Leben der Patienten verlängern?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie wird zerlegt - BioNTech verfehlt Krebsziel – aber leben Patienten mit der Therapie länger?
    Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

    BioNTech hat mit einem wichtigen Krebsprogramm einen Rückschlag erlitten – und die Börse reagierte deutlich. Die in den USA gehandelten ADRs verloren am Dienstag an der Nasdaq mehr als 7 Prozent. Auch im Xetra-Handel am Mittwoch blieben die Vorzeichen rot. Auslöser waren enttäuschende Daten zur experimentellen mRNA-Krebsimmuntherapie BNT113, die in einer Phase-2/3-Studie bei Kopf-Hals-Krebs ihr erstes Hauptziel verfehlte.

    Getestet wird BNT113 bei Patienten mit fortgeschrittenem Kopf-Hals-Krebs, der mit HPV16 in Verbindung steht. Die Therapie wird mit Keytruda kombiniert, einem etablierten Krebsmedikament von Merck. Das erste Studienziel war, das Fortschreiten der Erkrankung stärker zu verzögern als mit Keytruda allein. Genau das gelang bislang nicht: Die Kombination zeigte keinen statistisch signifikanten Vorteil.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck KGaA!
    Long
    131,06€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    148,25€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Abgeschrieben ist das Programm damit aber nicht. Die Studie läuft weiter und soll nun zeigen, ob die Kombination das Leben der Patienten verlängern kann. Dieses sogenannte Gesamtüberleben gilt bei Krebsstudien als besonders wichtiger Maßstab. BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci erklärte, diese Auswertung werde entscheidend sein, um das Potenzial des Ansatzes vollständig zu beurteilen.

    Auch Citi bleibt trotz des Rückschlags konstruktiv. Laut The Fly bestätigte die Bank ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 125 US-Dollar. Das entsprach zuletzt rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Analyst Geoffrey Meacham verwies darauf, dass Kopf-Hals-Krebs mit Immuntherapie besonders schwer zu behandeln sei. Ein klarer Vorteil beim Gesamtüberleben könnte die Studie aus seiner Sicht trotz des verfehlten ersten Ziels noch als Erfolg dastehen lassen. Frühere Krebsimmuntherapien erhielten bereits Zulassungen, obwohl sie beim Fortschreiten der Krankheit enttäuschten, dafür aber das Gesamtüberleben verbesserten.

    Für Anleger verschiebt sich damit alles auf den nächsten wichtigen Datenpunkt. Die BioNTech-Aktie steuerte zuletzt auf den fünften Rückgang innerhalb von sechs Handelstagen zu. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über 14 laufende Onkologie-Studien und rund 16,63 Milliarden Euro an Barmitteln, bargeldähnlichen Mitteln und Wertpapieranlagen. Das gibt BioNTech finanziell viel Spielraum – ändert aber nichts daran, dass der Markt Rückschläge in der Krebsstrategie derzeit hart bestraft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,46$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie wird zerlegt BioNTech verfehlt Krebsziel – aber leben Patienten mit der Therapie länger? Das erste Hauptziel der Krebsstudie ist verfehlt. Doch die entscheidende Frage bleibt offen: Kann BNT113 das Leben der Patienten verlängern?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     