BioNTech verfehlt Krebsziel – aber leben Patienten mit der Therapie länger?

Getestet wird BNT113 bei Patienten mit fortgeschrittenem Kopf-Hals-Krebs, der mit HPV16 in Verbindung steht. Die Therapie wird mit Keytruda kombiniert, einem etablierten Krebsmedikament von Merck. Das erste Studienziel war, das Fortschreiten der Erkrankung stärker zu verzögern als mit Keytruda allein. Genau das gelang bislang nicht: Die Kombination zeigte keinen statistisch signifikanten Vorteil.

BioNTech hat mit einem wichtigen Krebsprogramm einen Rückschlag erlitten – und die Börse reagierte deutlich. Die in den USA gehandelten ADRs verloren am Dienstag an der Nasdaq mehr als 7 Prozent. Auch im Xetra-Handel am Mittwoch blieben die Vorzeichen rot. Auslöser waren enttäuschende Daten zur experimentellen mRNA-Krebsimmuntherapie BNT113, die in einer Phase-2/3-Studie bei Kopf-Hals-Krebs ihr erstes Hauptziel verfehlte.

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Abgeschrieben ist das Programm damit aber nicht. Die Studie läuft weiter und soll nun zeigen, ob die Kombination das Leben der Patienten verlängern kann. Dieses sogenannte Gesamtüberleben gilt bei Krebsstudien als besonders wichtiger Maßstab. BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci erklärte, diese Auswertung werde entscheidend sein, um das Potenzial des Ansatzes vollständig zu beurteilen.

Auch Citi bleibt trotz des Rückschlags konstruktiv. Laut The Fly bestätigte die Bank ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 125 US-Dollar. Das entsprach zuletzt rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Analyst Geoffrey Meacham verwies darauf, dass Kopf-Hals-Krebs mit Immuntherapie besonders schwer zu behandeln sei. Ein klarer Vorteil beim Gesamtüberleben könnte die Studie aus seiner Sicht trotz des verfehlten ersten Ziels noch als Erfolg dastehen lassen. Frühere Krebsimmuntherapien erhielten bereits Zulassungen, obwohl sie beim Fortschreiten der Krankheit enttäuschten, dafür aber das Gesamtüberleben verbesserten.

Für Anleger verschiebt sich damit alles auf den nächsten wichtigen Datenpunkt. Die BioNTech-Aktie steuerte zuletzt auf den fünften Rückgang innerhalb von sechs Handelstagen zu. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über 14 laufende Onkologie-Studien und rund 16,63 Milliarden Euro an Barmitteln, bargeldähnlichen Mitteln und Wertpapieranlagen. Das gibt BioNTech finanziell viel Spielraum – ändert aber nichts daran, dass der Markt Rückschläge in der Krebsstrategie derzeit hart bestraft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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