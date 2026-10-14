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    Besonders beachtet!

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    Grand City Properties Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 14.10.2026

    Kursbewegung von +5,69 % bei Grand City Properties am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Grand City Properties Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 14.10.2026
    Foto: wierzchu92 - stock.adobe.com

    Grand City Properties ist ein Wohnimmobilien-Investor mit Fokus auf Bestandswohnungen in deutschen Ballungsräumen. Kerngeschäft: Ankauf, Sanierung, effiziente Bewirtschaftung und Repositionierung von Wohnportfolios. Marktstellung: mittelgroßer Player im Segment börsennotierter Wohnungsunternehmen. Wichtige Konkurrenten: Vonovia, LEG, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen. USP: Fokus auf Value-Add-Objekte, operative Effizienz, konservative Finanzierung.

    Grand City Properties Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Anleger bei Grand City Properties können sich heute freuen: Die Aktie legt um +5,69 % zu und notiert bei 6,9700. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Grand City Properties Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,9700. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl sich die Grand City Properties Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,11 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Grand City Properties Aktie damit um -1,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Grand City Properties einen Rückgang von -29,57 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,41 % geändert.

    Grand City Properties Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,70 %
    1 Monat -23,37 %
    3 Monate -23,11 %
    1 Jahr -38,98 %
    Stand: 14.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Grand City Properties Aktie

    Es gibt 176 Mio. Grand City Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Grand City Properties

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,21 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +2,92 %. Vonovia notiert im Plus, mit +2,62 %. Aroundtown legt um +1,93 % zu

    Die Aktie von Grand City Properties erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,95 %, über 10 Jahre bei -8,28 %.

    Grand City Properties Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Grand City Properties Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Grand City Properties Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Grand City Properties

    +5,14 %
    -2,39 %
    -23,43 %
    -22,13 %
    -39,42 %
    -18,52 %
    -67,74 %
    -57,07 %
    +135,37 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV
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