UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des gestiegenen US-Dollar habe er jedoch seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 1 Prozent gesenkt./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 22:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 20,61EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,5

Kursziel alt: 18,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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